Gomarus College sluit locatie in Zuidhorn

Het gereformeerde Gomarus College sluit per volgend schooljaar de locatie Zuidhorn. Het leerlingenaantal voor vmbo en de onderbouw van havo en vwo is gedaald van 219 in 2015 tot 159 dit jaar. „En de prognose laat een verdere daling zien”, aldus bestuursvoorzitter Kees Heek woensdag in het Friesch Dagblad.

Ouders kiezen steeds meer voor het Gomarus, maar steeds vaker voor de hoofdlocatie in Groningen. Dit vanwege het tweetalige vwo en de keuze voor „de grote stad”, omdat de leerlingen daar toch terechtkomen.