Golfstaten financieren moskeeën

Zo’n 10 procent van alle moskeeën in Nederland heeft de afgelopen jaren de Golfstaten om geld

gevraagd of daadwerkelijk gekregen. Politici reageren bezorgd.

NRC Handelsblad en Nieuwsuur onthulden het nieuws over de financiering van moskeeën maandag. De twee media wisten beslag te leggen op brieven van de autoriteiten van Koeweit en Saudi-Arabië. Daarin staat tot in detail welke moskee hoeveel geld ontving.

Volgens deze lijsten hebben zeker dertig moskeeën deze financiering aangevraagd of gekregen. Van negen moskeeën was al eerder bekend dat ze worden gesponsord door Golfstaten. Omstreden moskeeën die geld vroegen of kregen, zijn onder meer Al Fourqaan (Eindhoven) en Al Fitrah (Utrecht).

Volgens de lijsten hebben de Golfstaten zo’n 6 miljoen euro overgemaakt. Van het geld konden moskeeën worden gebouwd, Korans uitgegeven, imamopleidingen gefinancierd en islamitische bijeenkomsten worden gehouden.

Hoeveel Golfstaten exact doneren, is echter nog steeds niet helemaal duidelijk. Zo doneerde Saudi-Arabië volgens de lijst eenmalig 88.888 dollar voor de bouw van de Al-Fathmoskee in Dordrecht. Oud-bestuursleden zeggen echter dat dit bedrag drie keer is overgemaakt. De kwestie leidde inmiddels tot vragen in de gemeenteraad.

Binnen en buiten moskeeën leeft er zorg over de financiering vanuit het buitenland. De vrees is dat wie betaalt ook bepaalt. Gematigde moskeeën zijn bang dat met het geld ook het salafisme wordt geïmporteerd. Deze stroming binnen de islam, die te boek staat als zeer intolerant richting andersdenkenden, vindt haar oorsprong in Saudi-Arabië. Nieuwsuur en de NRC wisten op basis van cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ook te melden dat het aantal moskeeën waar het salafisme voet aan de grond krijgt in vier jaar tijd ruimschoots zou zijn verdubbeld, net als het aantal salafistische predikers.

Onderzoek gefrustreerd

Uit de uitzending van Nieuwsuur maandagavond bleek dat Koeweit en Saudi-Arabië het ministerie van Buitenlandse Zaken al sinds 2010 informeren over het financieren van Nederlandse moskeeën uit hun landen. De Tweede Kamer probeert hier al jaren inzicht in te krijgen. Mede door druk van de Kamer vroeg het kabinet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) hiernaar onderzoek te doen. Omdat het kabinet het onderzoek frustreerde en lijsten achterhield, leverde het niets op.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zei in Nieuwsuur dat hij een debat over de zaak wil. Hij zei ook dat het kabinet dergelijke financiering uit „onvrije landen” aan banden gaat leggen. SGP-leider Kees van der Staaij twitterde maandag dat hij het nieuws „schrikbarend” vindt. Hij acht het „hoog tijd dat de regering financiering van moskeeën vanuit onvrije landen nu eens echt gaat aanpakken.”

Moskee Ede

Een van de moskeeën op de lijsten is Al Mouahidin in Ede. De stichting waar deze moskee onder valt, zou –naar eigen zeggen tevergeefs– in 2012 om geld uit Saudi-Arabië hebben gevraagd. De SGP in Ede heeft het college inmiddels om opheldering gevraagd.