Golfbond: we kunnen weer vooruit kijken

Een grote opluchting, noemt Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het besluit van het kabinet dat vanwege de versoepelde coronamaatregelen golf vanaf maandag in beperkte mate weer mogelijk is. „In de eerste plaats voor de golfbanen die weer open kunnen. De clubgebouwen en horeca nog niet, maar er komt deels een einde aan hun financiële ellende”, meldde Stevens kort nadat premier Rutte had gesproken.

„Het is vooral van belang dat we met z’n allen weer langzaam vooruit kunnen gaan kijken. Dat hadden we tot vandaag niet. Dat geldt voor iedereen die werkzaam is in de golfsport: voor de mensen die de banen onderhouden tot de golfleraren, grotendeels zzp’ers. Ze hebben een zorg minder. En het is natuurlijk ook goed nieuws voor die 400.000 mensen die elke week gaan golfen.”