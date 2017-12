Golf autobranden in Utrecht houdt aan

In Utrecht zijn de afgelopen 24 uur weer vier auto’s in vlammen opgegaan. In totaal zijn de afgelopen dagen achttien aangiftes van brandstichting gedaan, meldt de politie Utrecht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

„We zien het hele jaar door autobranden, maar rond de jaarwisseling is er altijd een piek”, zegt een politiewoordvoerster. Het aantal autobranden is vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd. Behalve auto’s gingen onder meer een scooter en een bestelbusje in vlammen op. De politie vermoedt dat jongeren de voertuigen in brand steken. Ook in het Brabantse dorp Veen worden rond oud en nieuw auto’s in brand gestoken.