Gokmiljonair: ik dacht dat het mocht

Meer dan 105 miljoen euro zouden ze hebben omgezet. Stijn F. (40) en Michel G. (37) waren zich van geen kwaad bewust toen ze zeven online-gok- en pokersites bestuurden, onder meer vanuit Costa Rica. Ze zeiden maandag tegen de rechtbank in Den Bosch dat ze afgingen op adviseurs en juristen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) handelden ze tussen 2007 en 2013 echter in strijd met de kansspelwet en hebben ze zo’n 50 miljoen euro aan winst witgewassen. Volgens F. voldeden ze echter aan drie criteria die door de Kansspelautoriteit waren opgesteld: de sites moesten in het Engels zijn, niet op .nl eindigen en het bedrijf mocht niet in Nederland adverteren. „Dat werd door de branche als gedoogbrief gezien.”

F.: „Het was in die tijd heel onduidelijk. Er was oude wetgeving en er werd niet gehandhaafd.” Maar volgens het OM was het helder dat het aanbieden van kansspelen in Nederland niet mocht.

De aanklager zei dat ze bovendien vals speelden. Zo zouden prijzen niet altijd zijn uitgekeerd en werden de winstkansen gemanipuleerd. „De meeste bedrijven die zich op Nederland richtten, vestigden zich in Engeland of op Malta. Maar met de manier waarop verdachten handelden, hadden ze ook daar geen licentie gekregen.”

De hoofdverdachten lieten het breed hangen. F. had destijds een geschat vermogen van 11 miljoen euro en stond hoog in een door zakenblad Quote opgestelde lijst met jonge miljonairs. Na de grote politie-inval in november 2013 gingen de goksites op zwart.

Naast de eigenaren en exploitanten van de sites staan ook een advocate, een belastingadviseur en een ex-directeur van een financieel bedrijf terecht. Het OM ziet de advocate als een consigliere, raadgever van een maffiabaas. In totaal staan in 24 dagen achttien personen terecht en dertien bedrijven. Naar verwachting is de uitspraak op 20 december.