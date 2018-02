Goes kan overspelreclames niet verbieden

Burgemeester en Wethouders van Goes kunnen reclames op straat die tot overspel aanzetten niet verbieden.

Dit stelt het college in een reactie op het voorstel van de fractie ChristenUnie-SGP in de Goese gemeenteraad om een dergelijk verbod op te nemen in de algemene plaatselijke verordening.

De twee christelijke partijen vinden het bedenkelijk dat datingsites als Second Love, die getrouwde mensen aanzetten tot vreemdgaan, in de openbare ruimte reclame mogen maken. B en W van Goes stellen echter dat handelsreclame valt onder de vrijheid van meningsuiting, zoals die in artikel 7 van de Grondwet is vastgelegd. Ook de advertentie-uitingen van Second Love vallen onder die vrijheid, die bovendien is verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt het college.

Vervolgstappen

Fractievoorzitter Lukasse liet dinsdagmorgen desgevraagd weten dat de CU-SGP-fractie „zich beraadt op vervolgstappen. Het college is heel stellig in zijn reactie, terwijl de jurisprudentie hier ook nog wel iets anders over zegt.”

In de begrotingsraad van Goes, afgelopen november, wees Lukasse erop dat reclame voor vreemdgaan in strijd is met de gezinswaarden waar zijn fractie voor staat. „Hiervoor moet aandacht zijn. Het kapotmaken van relaties verdient wat ons betreft geen podium. Deze reclames passen daarom niet in een gezonde samenleving.”

Overigens hebben er in de gemeente Goes nog geen reclameborden van overspelsites gestaan. In andere gemeenten is dat al wel het geval. De actie van de plaatselijke CU-SGP was bedoeld om te voorkomen dat de advertenties straks ook in het Goese straatbeeld opduiken.

De partijen zeggen jongeren te willen beschermen tegen de reclame-uitingen. „Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in stabiele gezinnen en dat ze meekrijgen dat liefde en trouw belangrijk zijn in een relatie. Ze moeten overspel niet normaal gaan vinden”, zei CU-SGP-raadslid Born tegenover Omroep Zeeland. „Een verbod op dit soort reclames in de openbare ruimte zou daarbij kunnen helpen. Ze zijn vaak te vinden op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals in bushokjes en langs fietspaden.”

Kinderen

Dat moet stoppen, vindt Born. „Overspel helemaal tegengaan zal ons niet lukken. Dat weten we zelf ook wel. Maar er reclame voor maken, dat gaat wat ons betreft een stapje te ver.”

SGP-partijleider Van der Staaij pleitte al in 2016 voor een verbod op reclamespotjes van overspelsites als secondlove.nl. „Elke echtscheiding die we hiermee voorkomen is pure winst voor de kinderen die in het spel zijn”, zei Van der Staaij toen.