‘Goedkoper fruit in ruil voor duurder vlees’

Ruim de helft (52 procent) van de Nederlanders neemt genoegen met een hogere prijs van vlees als de opbrengst daarvan wordt gebruikt om groenten en fruit goedkoper te maken. Ook zou dit geld gebruikt moeten worden om onder meer stikstofproblemen en broeikasgassen tegen te gaan, meldt de organisatie TAPP Coalitie (True Animal Protein Price) na onderzoek.

Volgens de organisatie zouden de vleesprijzen aan de kassa langzaam moeten stijgen totdat in 2030 voor een ons kip 20 cent, varken 45 cent en voor rund 57 cent meer betaald wordt. Deze meerprijs hangt volgens TAPP af van „de reële maatschappelijke kosten” van het geproduceerde vlees. De opbrengst zou in 2030 tot 1,3 miljard euro per jaar bedragen.

De coalitie, bestaand uit onder meer Triodos Foundation, Milieudefensie, Dier en Recht en de Vegetariërs Bond, licht zijn plannen maandag toe aan de politiek in Nieuwspoort in Den Haag.

De conclusies van het onderzoek zijn gebaseerd op een enquête van DVJ Insights onder 1000 Nederlanders in opdracht van de TAPP Coalitie. De respondenten gaven antwoord op een online vragenlijst.