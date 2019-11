Goedkoopste Winkel tegen ‘oneerlijke’ prijzen

Een kilo bananen voor 31 cent, een reep pure chocolade van 150 gram voor 13 cent en 300 gram koffie voor 64 cent. In de ‘Goedkoopste Winkel van Nederland’ in Amsterdam zijn deze producten vrijdag te koop tegen bodemprijzen. Non-profitorganisatie Solidaridad wil hiermee op deze Black Friday laten zien welke „oneerlijke” bedragen cacao-, bananen- en koffieboeren verdienen.

De prijzen van de levensmiddelen in deze pop-up winkel, die alleen vrijdag open is op het Haarlemmerplein, komen overeen met het geld dat de boeren krijgen voor hun producten. Zo ontvangen cacaoboeren 7 procent van de prijs die de consument betaalt in de winkel, zegt Solidaridad. „De handelaar ontvangt 14 procent, het chocolademerk 35 procent en de supermarkt maar liefst 44 procent.”

Veel cacaoboeren verdienen volgens de organisatie geen leefbaar inkomen. „In Ivoorkust, het grootste cacaoproducerende land ter wereld, leeft driekwart van de boeren in armoede. Bovendien vervuilen bestrijdingsmiddelen de bodem en het water en wordt bos gekapt voor de teelt van cacao en andere gewassen.”

Solidaridad wil dat alle partijen die betrokken zijn bij deze producten hun verantwoordelijkheid nemen voor een eerlijkere prijsverdeling en de bescherming van de planeet. „Wij willen winst voor iedereen.”