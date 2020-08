Goedkoop luchtje Zeeman meteen uitverkocht

Winkelketen Zeeman trok een aantal jaar geleden de aandacht met de verkoop van een trouwjurk voor 30 euro. Binnen een dag waren alle jurken uitverkocht, en ook al voor veel hogere bedragen aangeboden op Marktplaats. Nu maakt de textielzaak een nieuw statement: parfum voor 5 euro.

Zaterdag lagen de luchtjes in de winkel. De flesjes met de simpele naam Lucht waren binnen een paar uur uitverkocht. De luchtjes, in geel of blauw, werden door Zeeman zelf gemaakt. De boodschap is duidelijk: een luchtje hoeft helemaal niet zo duur te zijn.

Zeeman zegt dat het luchtje binnenkort weer in de winkel ligt.