Goede nacht voor Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden heeft een goede zwemnacht achter de rug op zijn tocht voor het goede doel langs de elf Friese steden. „Deze tweede nacht verliep een stuk soepeler dan zijn eerste”, zegt een woordvoerster van de zwemmer.

Ze laat weten dat de steun voor Van der Weijden in de nachtelijke uren „overweldigend” was. „Er stonden ontzettend veel mensen langs het water. En er was geen brug waarop hij niet werd toegejuicht.” Ook schenen boeren met de koplampen van hun trekkers over het water om het de zwemmer wat makkelijker te maken.

„Maarten heeft drie keer kort geslapen. Twee keer een kwartier en een keer vijf minuten”, zegt zijn woordvoerster. „Veel langer rusten wil hij niet, want dan komt hij in een slaapmodus terecht en wordt het moeilijk weer op gang te komen.”

Volgens het oorspronkelijke schema zou Van der Weijden maandagmorgen omstreeks 7.30 uur in Dokkum aankomen. Dat wordt enkele uren later door de vertraging die hij in het eerste deel van zijn race heeft opgelopen.