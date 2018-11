„Goede leider neemt op tijd initiatief”

„Een goede leider reageert op veranderende omstandigheden en neemt op tijd initiatieven. Bart Visser deed dat.”

Drs. L. N. Rottier, bestuurder van Driestar Educatief, zei dat donderdagmiddag in Apeldoorn tijdens het afscheid van ir. B. Visser als bestuurder van de Erdee Media Groep (EMG). Rottier schetste de ingrijpende veranderingen door technologische ontwikkelingen als big data, 3D-printing en gepersonaliseerd leren. Een leider heeft urgentiebesef en visie nodig om hierop in te spelen. EMG bevindt zich in een overgangsfase van kranten- naar mediabedrijf. Er komen te weinig jonge abonnees bij; daarom is het RD begonnen met De Week. Verbonden met oude en sterke wortels moet het bedrijf blijven zoeken naar mogelijkheden om vruchtbaar te blijven voor degenen waardoor en waarvoor het is opgericht.

Prof. dr. W. van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam, trok lessen voor christelijke leiders uit een preek van Jonathan Edwards: „We zijn er niet voor onszelf, ons eigen belang of ons eigen koninkrijk. Als brandend en schijnend licht dienen we te verwijzen naar het Licht der wereld.”

Dualistisch leiderschap –’s zondags geloof, doordeweeks het verstand– is daarbij taboe. Volgens Edwards moet een christen op zondag zijn verstand niet uitzetten en op andere dagen zijn hart niet buitensluiten, maar zijn werk doen met liefde en bewogenheid, ernst en vurigheid, ijver en gebed.

In iedere volwassene schuilt een kleuter en iedere leider moet iets hebben van een kleuterjuf: de rust bewaren en beschikbaar en zichtbaar zijn, zei J. Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen van EMG. „Een volwassene heeft vele jaren de tijd gehad zijn kleuterzijn te camoufleren. Een leider is pas effectief als hij die camouflage weet te doorbreken. Een goede leider voedt de basisbehoeften: iedereen heeft liefde, aandacht en zorg nodig. Leiders die onbaatzuchtigheid ademen, zijn gericht op degenen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd.”

Uitgever W. B. Kranendonk van De Banier overhandigde de scheidende bestuurder het eerste exemplaar van een boekje over christelijk leiderschap, ”Vooral dienen.” Ds. J. Belder sprak een column uit waarin hij de vinger legde bij de ontlezing en de afnemende belangstelling voor het vak Nederlands. „Zullen twintigers en dertigers later toch de weldaad van een papieren krant erkennen?” En: „Reanimeer het lezen!”

Bruggenbouwer

Ds. Belder typeerde Visser als een bescheiden bruggenbouwer. „Wat maakt een krant christelijk? Leg de Twaalf Artikelen ernaast en u hebt het antwoord. De samenvatting van de krant moet iedere dag zijn: Maranatha; Christus komt.”

Ds. J. Joppe, voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP), wees erop dat Visser het EMG-schip door economisch moeilijke tijden heen heeft moeten loodsen. De bestuurder wist mensen met elkaar te verbinden, zei ds. Joppe.

Visser wees er in zijn afscheidswoord op dat de Heere de eer toekomt voor wat Hij in de achterliggende zestien jaar gaf. „We zijn een bedrijf, maar we hebben ook iets van een zendingsorganisatie, met een missie.”