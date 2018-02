Goede hoop over vervolging tabaksindustrie

Gezondheidsorganisaties hebben goede hoop dat de tabaksindustrie alsnog zal worden vervolgd. „We kijken vol vertrouwen uit naar het vervolg. We hadden natuurlijk het liefst een ander besluit van het OM gezien”, zegt een woordvoerster van het Longfonds.

Donderdag besloot justitie om de grote tabaksfabrikanten niet strafrechtelijk te vervolgen. Maar advocaat Bénédicte Ficq liet weten naar het gerechtshof in Den Haag te stappen om vervolging alsnog af te dwingen. „Wij gaan kijken hoe we Ficq kunnen blijven steunen. We zien het besluit van het OM als een stapje terug om met de brede maatschappelijke steun verder te gaan”, zegt René Medema, bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek.

Volgens KWF Kankerbestrijding heeft het OM „heel rigide” naar de wet gekeken bij het besluit om de industrie niet te vervolgen. „Maar de wet is bedoeld om mensen te beschermen. Er is tijd nodig om anders te gaan denken over de tabaksindustrie. Blijkbaar is het OM nog niet zover”, zegt een woordvoerster.

Ook KWF heeft „alle vertrouwen” dat de industrie alsnog vervolgd gaat worden. „Het OM heeft ons voldoende argumenten gegeven om naar het hof te gaan. De maatschappij pikt het niet meer. Bijna een op de drie sterftegevallen door kanker is gerelateerd aan roken. Als maatschappij zijn we verantwoordelijk om onze kinderen hiertegen te beschermen.”

Het Universitair Medisch Centrum Groningen zegt zeer teleurgesteld te zijn over „dit onbegrijpelijke” besluit. „Gezien de ernstige en negatieve gevolgen van tabaksverslaving voor de samenleving was het goed geweest als de strafrechter zich had gebogen over de rol die de tabaksindustrie daarin speelt. Het grote aantal organisaties dat zich bij de aangifte heeft aangesloten maakt duidelijk hoezeer dit thema in de maatschappij leeft. Wij begrijpen dan ook niets van de overwegingen van het OM om niet tot vervolging over te gaan”, aldus het academische ziekenhuis.

Clean Air Nederland, dat een rookvrije samenleving nastreeft, denkt dat het een kwestie van tijd is voordat heel de maatschappij inziet dat de tabaksindustrie een „criminele organisatie” is. De belangenclub pleit ervoor dat sigaretten op internationaal niveau door de politiek als harddrug bestempeld en verboden worden. „Dat zal niet volgende week gebeuren. Maar linksom of rechtsom zal tabak uiteindelijk verboden worden”, zegt een woordvoerder. Hij voorziet dat de afkeer van mensen tegen de tabaksindustrie alleen maar groter wordt.