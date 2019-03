„Goed om drank in lijdenstijd te laten staan”

„Alcohol is een sluipmoordenaar.” Gerrit Duerink (49) uit Oldambt doet daarom mee aan IkPas, een initiatief om in de veertigdagentijd even geen alcohol te nuttigen. „Mooie combinatie met de lijdenstijd.”

Regelmatig ziet Duerink de gevolgen van excessief alcoholgebruik. „Onlangs is een cliënt overleden door overmatig drankgebruik.” De initiator en zorgverantwoordelijke bij de Christelijke Hulpverlening Oost-Groningen (SHOG) en oudste in de evangelische gemeente Immanuël in Oldambt, is 25 jaar actief in de verslavingszorg. Eerder werkte hij onder meer bij De Hoop.

Duerink doet mee aan IkPas, een initiatief van de stichting Positieve Leefstijl, financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is om veertig dagen lang –van Aswoensdag (6 maart) tot en met Pasen– alcohol te laten staan.

Aan de actie, bedoeld om bewustwording over drankgebruik te bevorderen, doen pakweg 7200 mensen mee. Deelnemers kunnen op moeilijke momenten een helpende hand van een coach krijgen. Gemeenten als Staphorst, Raalte en Zwijndrecht, om maar eens wat te noemen, steunen de actie.

Hoeveel drinkt u?

„Op mijn veertiende ben ik begonnen met drinken. Achteraf veel te vroeg natuurlijk. Op latere leeftijd was ik vooral een man van de mixjes. Bacardi-cola bijvoorbeeld. Niet elk weekend, maar toch regelmatig. Zo’n zes glazen per dag. Ik was ook weleens aangeschoten. Niet om de roes, maar gewoon omdat zo’n mix lekker is. Nu drink ik nagenoeg geen alcohol meer.”

Waarom doet u mee met IkPas?

„Ik heb me aangemeld omdat bewustwording over alcoholgebruik erg belangrijk is. Pas hoorde ik radioreclame van IkPas. Ik dacht: daar doe ik aan mee. Door deze actie ontdek je welke rol drank speelt in je leven. Bovendien is de combinatie met de lijdenstijd erg mooi. De Bijbel zegt: Wees nuchter, zodat je kunt bidden. Daardoor kun je ook beter mediteren en stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus. Dat hoort bij elkaar.”

Met een goed glas wijn is toch niets mis?

„Nee. Ik ben ook niet anti-alcohol. Ik zeg ook helemaal niet dat iedereen moet stoppen, of dat alcohol de wereld uit moet. Maar bewustzijn is belangrijk, we moeten risico’s onderkennen. Wat betekent drank voor je?”

Worden de gevaren van drank niet een beetje overdreven?

„Alcohol is een sluipmoordenaar. Het is een charmeur die een plek in je leven opeist. Voor je het weet neemt het de controle in je leven over. Drank beïnvloedt lichaam, geest, relaties. Als je goede keuzes wilt maken, moet je nuchter zijn, je hoofd erbij houden. Drankgebruik maakt je keuzesysteem zwakker, rationele overwegingen vallen weg. Alcohol brengt ook andere risico’s met zich mee. Met drank is het hekje in je leven weg. Niet iedere alcoholist gaat drugs gebruiken. Maar bij mensen die er gevoelig voor zijn, kan drank de weg openen naar drugs. Alcohol is een booster om te gaan gebruiken.”

Moeilijk om drank te laten staan?

„Eerst wel. Vooral als je het lekker vindt. Net als met chocola.”

U drinkt even geen drup. Vast u ook digitaal in de veertigdagentijd?

„Ik zit op Twitter, Facebook en LinkedIn. Als ik wil Bijbellezen en mediteren, zet ik mijn telefoon stil, dan laat ik me niet storen. Maar het lukt mij niet om veertig dagen geen digitale media te gebruiken. Dat zou wel goed zijn. Voor mijn werk moet ik echter bereikbaar zijn.”

Vasten is in de gereformeerde gezindte niet echt gemeengoed. Een blinde vlek?

„Een uitdaging. Geestelijk is vasten erg verrijkend, is mijn ervaring. Even niet eten, maar alleen water drinken, geeft een andere gemoedstoestand. Goed om je zo te laten inspireren door de Heilige Geest in de diepten van Gods Woord. Reformatorische christenen kunnen daarin nog een stap zetten. Evangelischen ook. In evangelische kring wordt wel over vasten gesproken, maar komt het er ook niet altijd van.”

Landelijk doen pakweg 7200 mensen mee met IkPas. Veel of weinig?

„Veel te weinig. Eigenlijk zouden alle 17 miljoen Nederlanders minimaal één keer mee moeten doen. Gewoon om zich bewust te worden welke rol alcohol in hun leven speelt. Daar kun je niet vaak genoeg bij stilstaan.”