‘Goed nieuws voor klimaat, natuur, gezondheid’

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur die het kabinet wil doorvoeren, is volgens Milieudefensie „goed nieuws voor het klimaat, de natuur en onze gezondheid”. De organisatie noemt het in een eerste reactie „een verstandig besluit”, maar vindt wel dat voor het oplossen van de stikstofcrisis „en echt gezonde lucht” meer maatregelen nodig zijn.

Milieudefensie pleit voor „duurzaam verkeer en duurzame landbouw”. Maar door overdag niet sneller dan 100 te rijden, kan iedereen „zijn steentje bijdragen”. Milieudefensie prijs specifiek de VVD en noemt het goed dat de partij „het landsbelang voor laat gaan”. Eerder maakten de liberalen zich juist hard voor verhoging van de snelheidslimiet naar 130 op diverse snelwegen.

Voor Milieudefensie is ook van belang dat de lucht schoner wordt door de verlaging. „Deze maatregel zorgt ook voor minder stikstofdioxide om in te ademen.”