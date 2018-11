Goed nieuws specialisten failliet ziekenhuis

Specialisten van het in 2013 bankroet verklaarde Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse hebben recht op meer geld van de curatoren, maar hoeveel moet nog worden uitgerekend. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald.

Na het faillissement van het Ruwaard van Putten stortten verzekeraars ruim 4 miljoen euro op een aparte rekening, onder meer om een honorarium aan de specialisten van te kunnen betalen voor werk dat nog niet was beloond. Er ontstonden echter geschillen over de verdeling van het geld.

De rechtbank oordeelt nu dat de curatoren in elk geval 1,3 miljoen teveel wilden aftrekken van de aanspraak die de specialisten maakten. Ook is gesteld dat de specialisten waarschijnlijk een grote vordering hebben op de failliete boedel, wat weer te maken heeft met ‘verloren goodwill’ van hun maatschappen door de hele toestand. De partijen moet nu verder met elkaar in overleg.

Na het bankroet werd het ziekenhuis vrijwel meteen overgenomen en ging het redelijk succesvol verder als het Spijkenisse Medisch Centrum.