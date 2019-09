„Een goed huwelijk is het beste evangelisatiemateriaal. Het Bijbelse huwelijk beeldt namelijk iets uit van het heerlijk Evangelie.” Drs. Gerrold Verhoeks sprak vrijdagmiddag in Gouda tijdens de jubileumbijeenkomst van stichting De Vluchtheuvel.

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente herdacht de stichting voor psychosociale hulpverlening, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, het veertigjarig bestaan. Verhoeks, strategisch adviseur in de sector zorg en welzijn, sprak over ”Frontsoldaten in de toekomst”. Hij hield de aanwezigen voor dat met het binnengaan van de spreekkamer er een oorlogsgebied betreden wordt. „Er is op meerdere fronten een geestelijke strijd gaande.”

Als voorbeelden van die strijd noemde hij het oprukkende materialisme, de uitholling van het gezag van Gods Woord en het toenemende gebruik van moderne media. „Bovenal richt satan zich op huwelijk, gezin en de Bijbelse normering van seksualiteit. De Vluchtheuvel staat midden in die strijd. Echtscheiding, overspel, ontrouw, ontwrichte gezinnen, pornoverslaving, incest en het verkillen van de liefde komen ook bij ons steeds meer voor.”

Belangrijkste reden daarvan is volgens hem de geestelijke dimensie van het huwelijk. „Waarom verbiedt God het echtbreken? Omdat Hij eist dat we ook daarin Zijn beeld vertonen. Zonde tegen het zevende gebod betekent dat we aan onze kinderen, buren en naaste een mismaakt beeld van God voorstellen. Het gaat om de allerhoogste inzet: Gods eer. Paulus beschouwt in Efeze het huwelijk van man en vrouw als een symbool van de bovennatuurlijke liefdesgemeenschap tussen Christus en Zijn gemeente.”

Huisgodsdienst

Verhoeks vroeg de aanwezigen of zij voldoende het belang van het gezin zien in het licht van de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. „Maken we tijd voor huisgodsdienst? Satan realiseert zich dat God verbonds-, gezinsmatig werkt en richt daarom zijn pijlen juist op de gezinnen.”

De Vluchtheuvel dient zich in deze strijd te kenmerken door „een profetisch getuigenis, priesterlijke bewogenheid en koninklijke leiding. Heb oog voor de ontwikkelingen. Wat heeft het ons te zeggen als blijkt dat 40 procent van de mannen pornografisch materiaal bekijkt? Wees helder, maar nooit kil.”

Daarom gaat getuigen ook altijd samen met priesterlijke bewogenheid. „Dat gepaard met een diepe bewogenheid met onze naaste, wetend waar we zelf vandaan komen en altijd op zoek naar het behoud van de ander.”

Koninklijk leiderschap kenmerkt zich volgens Verhoeks door oog te hebben voor het individu en niet te werken met producties en getallen. Hij riep de medewerkers op om te beseffen dat de spreekkamer oorlogsterrein is. „Wees alert, vastberaden en bereid iets van de blijde Boodschap uit te dragen. Dat kan alleen als de spreekkamer tegelijkertijd een binnenkamer is.”

Niet trots

Ds. C. van Ruitenburg hield aan het begin van de bijeenkomst een meditatie. Directeur-bestuurder Van Groningen vertelde hoe De Vluchtheuvel vier decennia geleden heel klein begon, in reactie op de nood onder jongeren. Hij zag in de groei van de organisatie, die nu circa 55 medewerkers telt en zich inzet voor jong en oud, „Gods genadige en trouwe zorg. De Heere heeft het werk gezegend.” Hij riep de aanwezigen op te waken voor hoogmoed. „Dat past niet bij een christelijke hulpverleningsorganisatie.” Hij toonde zich wel trots op zijn medewerkers, nu en in het verleden. „Zij hebben mooi, maar ook confronterend en zwaar werk.”

Gerichtheid op verdere groei mag geen doel zijn, benadrukte hij. „Al wil je dat wel graag, want het aantal hulpvragen is overweldigend. De vragen zijn steeds complexer. Zonder perspectief zou het niet vol te houden zijn. We hebben gelukkig een Boodschap voor de hele wereld.”