‘Goed gesprek’ tussen bouwers en gemeente

De bouwers van de beide vreugdevuren op het strand in Scheveningen hebben dinsdag bij een gesprek op het stadhuis in Den Haag alle medewerking toegezegd bij de evaluatie van het incident rond de jaarwisseling. Door de harde wind ontstond een vonkenregen en brak op meerdere plekken brand uit.

„Het was een open en goed gesprek, waarin de bouwers zich eveneens zeer aangedaan toonden”, schrijft burgemeester Pauline Krikke in een brief waarin ze de gemeenteraad informeert over er wat er mis ging.

Volgens Krikke gaven de bouwers aan nog “in shock” te verkeren. „Tegelijkertijd hebben zij in dit gesprek met de driehoek herhaald dat ze zich niet aan afspraken hebben gehouden. De bouwers van beide vuren hebben hun volledige medewerking toegezegd aan de evaluatie”, aldus Krikke.

Een woordvoerder van de bouwers bevestigde dat het een goed gesprek was en dat ze willen meewerken aan alle onderzoeken, maar wilde verder nergens op ingaan omdat de shock nog te groot is. Woensdagavond komen de bouwers bij elkaar. Ze willen daarna met een verklaring naar buiten komen.

Volgens Krikke hielden de bouwers zich niet aan de afspraken over de hoogte van de vreugdevuren. De stapels mochten 35 meter hoog worden en 10.000 kuub hout bevatten, maar de stapels zijn volgens Krikke uiteindelijk 13 meter hoger geworden.

De directeur veiligheid van de gemeente Den Haag heeft van Krikke de opdracht gekregen om een evaluatie op te stellen over wat er mis ging tijdens het vreugdevuur op het strand van Scheveningen tijdens de jaarwisseling.