Go Mama! moet vrouwen aan baan helpen

Den Haag (ANP) - Stichting Lezen & Schrijven begint maandag een campagne om laagopgeleide vrouwen aan het werk te helpen. Er zijn in Nederland meer dan een miljoen laagopgeleide vrouwen die niet werken. Met de campagne Go Mama! wordt vrouwen geholpen een eerste stap te zetten richting de arbeidsmarkt.

Van de vrouwen tussen de 20 en 64 jaar is 46 procent economisch niet zelfstandig. Bij laagopgeleide vrouwen is dat zelfs 73 procent. De weg naar economische zelfstandigheid is voor deze vrouwen vaak lang en moeilijk, omdat zij vaak onvoldoende taal-, reken- en computervaardigheden hebben, aldus de stichting.