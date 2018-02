Gluten in glutenvrije Corn Chips Amaizin

De Corn Chips van het merk Amaizin, die glutenvrij zouden moeten zijn, bevatten toch gluten. Het eten ervan is schadelijk voor mensen met een glutenallergie, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het bedrijf zelf raadt aan dat mensen die klachten ervaren de huisarts raadplegen. Het kan om klachten gaan als buikpijn en darmklachten zoals diarree. Volgens de NVWA zijn de gluten door kruisbestuiving in de chips terechtgekomen.

De waarschuwing betreft de Amaizin Chili Corn Chips (lotcode 37332), Natural Corn Chips (37331), Paprika Corn Chips (37332), Tomato Corn Rolls (37333) en Nacho Corn Chips (37333 en 37332). Consumenten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel, ze krijgen dan hun geld terug.

Volgens Willem van Wijk van importeur Dutch Organic International Trade (DO-IT) gaat het om enkele duizenden zakken, die zijn verkocht bij natuurvoedingswinkels. Volgens Van Wijk vormen de gluten in de chips „alleen een risico voor mensen met een zware glutenallergie. Het is geen probleem voor mensen met een lichte gevoeligheid of mensen zonder glutenallergie.” Voor de zekerheid worden toch alle zakken teruggeroepen en vernietigd.

De fout ontstond volgens Van Wijk bij een bedrijf in België dat maïsmeel levert aan de chipsfabrikant. In een silo is daar spelt tussen het meel gekomen. Spelt bevat gluten. Dat werd pas ontdekt toen de zakken al waren geleverd.