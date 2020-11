Glow Eindhoven 2020 grootste lichtkunstwerk ter wereld

Eindhoven is sinds 17.00 uur donderdagmiddag in een overweldigend blauw licht gedompeld door het volgens de organisatie van Glow grootste lichtkunstwerk ter wereld. Door corona kon het jaarlijkse drukbezochte lichtspektakel Glow niet op de gebruikelijke manier doorgaan. In plaats daarvan wordt de stad sinds donderdagavond gehuld in een reusachtige cocon van blauw licht, schijnend vanuit 1500 blauwe lampen op talloze daken. Het project heeft een omtrek van maar liefst 80 vierkante kilometer.

De organisatie had het lichtkunstwerk tot het laatste moment geheim gehouden om te voorkomen dat er te veel mensen naar Eindhoven zouden reizen. Om die reden wordt ook niet bekend gemaakt wanneer het licht weer uitgaat. „Als het te druk wordt, gaat de stekker eruit”, waarschuwde een woordvoerster van Glow.

„We willen een gebaar maken voor Eindhoven, Nederland en de hele wereld, iedereen een hart onder de riem steken in deze coronatijd. We verbinden met behulp van licht, iets dat Eindhoven natuurlijk al decennialang doet. Met als boodschap ‘connecting the dots’, want een gevoel van verbinding is juist nu heel belangrijk”, aldus de woordvoerster.

Het lichtend blauwe kunstwerk is gemaakt door de Finse lichtkunstenaar Kari Kola, die ook al eens Stonehenge in de schijnwerpers zette. Boven deze stralende cocon zweven bij de meest iconische gebouwen van de stad zo’n duizend rode recycleerbare ballonnen met lampjes, gemaakt door de Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs. Voor het lichtspektakel zijn ook alle basisscholen in Eindhoven gemobiliseerd. Schoolkinderen hebben zo’n 20.000 kleine kunstwerkjes gemaakt met lampjes erin, die aan de ramen worden geplakt.

„Dit alles bij elkaar zorgt voor een onwerkelijke, magische en vooral gigantische lichtshow die de bewoners kunnen bewonderen vanaf het balkon, dakterras of vanachter het keukenraam”, aldus Glow. „Voor de rest van de wereld is het lichtwonder te bewonderen via een livestream en mocht je toevallig in het vliegtuig of op een satelliet zitten, dan bof je: het kunstwerk is ook te zien vanuit de nabije ruimte.”