Glimmende metselbij voor het eerst gespot in Nederland

In Nederland is voor het eerst een glimmende metselbij (Osmia submicans) gezien. Het insect werd vorig jaar in het voorjaar gespot in de buurt van een bijenhotel in een tuin in Renkum (Gelderland), meldt Nature Today zaterdag. Het totaal aantal bijensoorten in Nederland komt daarmee op 362.

Metselbijen komen tevoorschijn in het vroege voorjaar. De glimmende metselbij, die erg lijkt op de blauwe metselbij, bevindt zich het liefst op droge en warme plekken. De meest nabijgelegen plek waar het insect werd gespot voordat hij in Renkum werd gezien, was in Zuid-Duitsland. De bij komt het meest voor in Midden-Europa en het Middellandse Zeegebied.

Het gebeurt geregeld dat er in Nederland nieuwe bijensoorten worden gevonden. Vorig jaar werden twee nieuwe gemeld: de roestige zandbij en de zwartpootwolbij.