Glijbaan, boot en kinderzitje op de snelweg

Fietsen, sleutelhangers en kledingstukken: dagelijks vindt Rijkswaterstaat allerlei uit auto’s gevallen voorwerpen op en langs de snelwegen.

Alle gevonden spullen worden even bewaard, in de hoop dat de eigenaar zich meldt. Rijkswaterstaat is een actie begonnen om aan te geven dat het gratis informatienummer ook mag worden gebeld voor verloren voorwerpen. „Zelfs als je je knuffel bent kwijtgeraakt.”

Als de eigenaar van een voorwerp onbekend is en niemand erover belt, belandt het na een dag of tien in de afvalbak. Tenzij het iets bijzonders is. Zo vonden weginspecteurs op de A58 een gemotoriseerde opblaasbare boot. Het dure vaartuig is nog altijd niet opgehaald. Op dezelfde snelweg vonden weginspecteurs ruim honderd paar Crocs, plastic sloffen. Verder werd er een kinderglijbaan gevonden.