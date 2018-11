Glijbaan bij zwembad Ede dicht na ongelukken

Zwembad De Peppel in Ede heeft maandag per direct de gloednieuwe glijbaan Crazy Cone gesloten. Reden is volgens directeur Ronald ter Hoeven dat er in vijftien dagen tien ongelukken zijn gebeurd. In drie gevallen moest een ambulance worden gebeld.

Zwembadbezoekers glijden in de Crazy Cone door een buis en komen dan in een trechter terecht. Daar draait hij rond, totdat hij via een andere buis in het zwembad landt. De glijbaan in Ede trok enorm veel bezoekers en zorgde voor recorddrukte in de herfstvakantie, aldus de directeur.

Nadat de eerste ongelukken waren gebeurd, gaf een badmeester bij het begin van de glijbaan instructies. Desondanks raakten meer mensen gewond. Volgens het zwembad ging het vooral bij volwassenen mis. Mogelijk heeft dat met lengte of gewicht te maken. Er volgt een veiligheidsonderzoek.