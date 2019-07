Glazenwassers op grote hoogte vast in Den Haag

Twee glazenwassers zijn woensdag op grote hoogte in Den Haag vast komen te zitten in hun bakje. De brandweer meldde dat de twee mannen rond 17.00 uur niet meer omhoog of omlaag konden door een defect aan de lift. Ze bungelden ongeveer twee uur ter hoogte van de 18e en 19e etage van een gebouw aan de Turfmarkt.

De brandweer schakelde de hulp in van een hoogtereddingsteam van de veiligheidsregio Utrecht. Reddingswerkers van dat team zijn vanaf het dak afgedaald naar de twee glazenwassers. Vanaf daar zijn ze abseilend in veiligheid gebracht. Op de 10e verdieping konden de glazenwassers het pand binnen.

In het gebouw zijn onder meer de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken gehuisvest. De glazenwassers zijn opgevangen door de hulpdiensten en het personeel.