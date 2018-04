Glastuinders houden open huis

Ongeveer tweehonderd glastuinders door heel Nederland openen zaterdag en zondag hun deuren voor het jaarlijkse evenement ‘Kom in de kas’. Gesteund door de gunstige weersverwachtingen voorziet de organisatie dat er, net als in voorgaande jaren, zo’n 200.000 bezoekers op het evenement afkomen.

Kwekers van groenten, potplanten en snijbloemen in 22 regio’s houden in het weekeinde voor de 41e keer open huis. Vorig jaar kwamen er 236.000 mensen op af. De organisatie denkt dat het evenement ook dit keer een grote publiekstrekker wordt. „Het ziet er naar uit dat het weer daarbij meewerkt”, aldus een woordvoerster. „Het is exact het type weer dat wij willen hebben; niet warm genoeg om naar het strand te gaan en droog zodat er veel mensen op de fiets stappen.”