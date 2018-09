Gitaarvirtuoos staat terecht voor misbruik

De 26-jarige Lars de R. staat donderdag in Alkmaar terecht op verdenking van het misbruiken van dertien jongetjes in Nederland, India en Kroatië. De voormalige finalist van ’Holland’s got Talent’ heeft vermoedelijk al in 2009, toen hij furore maakte in de talentenshow, jongens misbruikt tijdens gitaarlessen en workshops die hij gaf.

Niet alleen in Nederland maar ook in België vindt strafrechtelijk onderzoek naar De R. plaats. Een van de slachtoffers probeerde dat vorige week via een kort geding te voorkomen, omdat een onderzoek in twee landen te belastend zou zijn. De rechtbank in Den Haag wees dat echter af. In België gaat het onderzoek over het maken en verspreiden van kinderporno.

Advocaat Richard Korver van het slachtoffer is ook een procedure bij het gerechtshof in Amsterdam begonnen om het Openbaar Ministerie te dwingen de verdenkingen weer samen te voegen, dus om De R. voor zowel het misbruik als het maken en verspreiden van kinderporno in Nederland te vervolgen. Die procedure loopt nog.

De R. uit Krommenie werd vorig jaar zomer aangehouden nadat zijn naam was opgedoken in een Belgisch onderzoek naar kinderporno.