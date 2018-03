Giraffe zet zich klem in boomtak en overlijdt

In dierentuin GaiaZOO in Kerkrade is een giraffe met haar hals klem komen te zitten in de vork van een boomtak. Het vrouwtje overleefde het niet, aldus directeur Rob Huppertz.

Vermoedelijk is de vier jaar oude giraffe zaterdagochtend „op een bizarre manier gestruikeld” en daardoor klem komen te zitten. Het dier kon zichzelf niet bevrijden en is vermoedelijk gestikt. Pas toen de andere dieren die op de savanne verbleven naar binnen waren gelokt, konden oppassers na enkele uren bij de onfortuinlijke giraffe komen, die toen al was overleden. „Het was een heel surrealistisch plaatje. Het is een zeer onaangename dag voor de verzorgers”, aldus Huppertz.