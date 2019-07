Gilze-Rijen door grens van 40 graden

Voor het eerst is in Nederland een temperatuur boven de 40 graden gemeten. Op Gilze-Rijen steeg het kwik om 14.54 uur naar 40,4 graden, laat het KNMI weten. Kort ervoor had het Brabantse weerstation al het Nederlandse hitterecord gebroken. Om 14.40 uur werd een temperatuur van 39,4 graden gemeten.

Het oude record stond op naam van Eindhoven. Daar was het woensdag 39,3 graden.

De temperatuur van 42 graden die donderdag in Deelen bij Arnhem werd geregistreerd, is ongeldig verklaard door het KNMI. In korte tijd steeg de temperatuur „ongeloofwaardig snel” en daarom onderzoekt het weerinstituut waardoor de thermometer niet goed functioneerde.

Het vorige temperatuurrecord had 75 jaar standgehouden. Op 23 augustus 1944 werd een temperatuur van 38,6 graden gemeten in het Gelderse Warnsveld.