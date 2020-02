Gijzelsoftware treft Limburgse scholen, schade blijft beperkt

Een groep middelbare scholen in Limburg is getroffen door gijzelsoftware. De aanval met ransomware is snel ontdekt, de schade is beperkt gebleven, er zijn nauwelijks gegevens kwijt en er is geen losgeld geëist, zegt de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De lessen gaan gewoon door, maar de docenten en leerlingen kunnen in elk geval donderdag geen computers gebruiken.

LVO heeft 21 scholen, verspreid over 31 locaties. Het hele systeem wordt doorgelicht en opgeschoond. Het is nog niet bekend om welke ransomware het gaat.