Giftige zeenetels in Burgers’Zoo

Burgers’Zoo in Arnhem toont vanaf dinsdag zeenetels. Acht van deze zeldzame, giftige kwallen zijn voor het publiek te zien. Achter de schermen heeft de Arnhemse dierentuin er nog een aantal, omdat de biologen willen gaan kweken met de kwal.

De zeenetel (Chrysaora quinquecirrha) heeft een klassiek uiterlijk, zegt een woordvoerder van de dierentuin: „Een grote blanke hoed met daaronder lange draden.” In iedere draad zitten duizenden giftige cellen, waarmee het dier harpoentjes in de huid kan schieten. Kleine zeedieren gaan daar dood aan, voor mensen is aanraking alleen heel pijnlijk.

Burgers’Zoo is de enige dierentuin in Nederland met zeenetels. In Europa hebben slechts vijf parken deze holtedieren. Dat komt volgens Burgers’Zoo omdat de zeenetel heel lastig te houden is. Als het water in een bassin te hard stroomt klappen de dieren om als een paraplu. Luchtbellen in het water kunnen de kwal perforeren.

De dierentuin uit Lissabon gaat de Arnhemmers helpen met de voortplanting van „deze prachtige, wonderlijke wezens”.