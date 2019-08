Giftige stof vrijgekomen op Chemelot

Op industrieterrein Chemelot in Geleen is zaterdag rond de middag een giftige stof vrijgekomen. Op en rond het terrein loeien sirenes.

Volgens Chemelot gaat het om een rookwolk die vrijkomt uit salpeterzuurfabriek OCI Nitrogen. Chemelot probeert de situatie onder controle te krijgen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om stikstofoxiden (NOx). De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen. Ook is een NL-Alert uitgegaan. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor stank en een hinderlijke lucht. De brandweer adviseert ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Afgelopen donderdag meldde Chemelot dat een van de salpeterzuurfabrieken van OCI Nitrogen wegens een storing uit bedrijf moest worden genomen. Er ontstond daarbij een bruine rookpluim. Een dag later was die rookpluim er opnieuw, nu door het weer opstarten van de fabriek.

Salpeterzuur is een grondstof voor kunstmest. „Bij de productie van salpeterzuur komen stikstofoxiden (NOx) vrij”, legde Chemelot uit bij het stilleggen van de fabriek donderdag. „Een denox-installatie reduceert deze uitstoot. Bij start en stop van de fabriek is de denox-installatie nog niet op de juiste temperatuur. Daardoor komt er een beperkte hoeveelheid stikstofoxiden vrij (bruine pluim). De pluim wordt op grote hoogte uitgestoten en opgenomen in de lucht. Bij onderhoudswerkzaamheden, een stop of een storing is de bruine pluim kortstondig zichtbaar.”

Niet duidelijk is wat de oorzaak is van de stikstofemissie van zaterdag.