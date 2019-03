Giftige stof styreen niet in zand Vink in Veenendaal

De giftige stof styreen is niet aangetroffen in het zand van de firma Vink uit Barneveld dat in 2015 in Veenendaal is gebruikt bij de bodemsanering en bodemverbetering voor de bouw van gebouw De Poster. Dat heeft bodemonderzoek aangetoond.

De Poster is in gebruik als gezamenlijke pioniersplek van de hervormde Vredeskerk en de christelijke gereformeerde Pniëlkerk. De gemeente Veenendaal heeft het zand laten controleren, omdat het afkomstig was van een grote partij grond die volgens een rapport van het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten niet conform de regels zou zijn gekeurd. Vooral de toepassing van het zand in de wijken Eilanden-Oost en Veller in Barneveld heeft de afgelopen maanden veel deining veroorzaakt, na een onthulling van het tv-programma Zembla.

Vink leverde het zand, in totaal 264 ton, met de kwalificatie schone grond. Onderzoeksbureau P.J. Milieu BV vond in het zand wel lage concentraties van andere stoffen, zoals kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie en PAK. De conclusie van het onderzoek is dat het gebruikte zand voldoet aan de normen waarvoor het is toegepast: de functieklasse wonen. Gezondheidsrisico’s zijn er volgens de gemeente niet.