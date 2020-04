In een woning aan de Veldstraat in Roermond is een giftige slang uit zijn terrarium ontsnapt, meldt de politie vrijdag. Het gaat om een cobra van ongeveer 80 centimeter. Omdat het niet duidelijk is of de slang zich nog in de woning bevindt, is de politie gebeld.

De slang heeft gele strepen. Mensen die het dier zien, worden opgeroepen te bellen met 112.