Giftig gas oorzaak onwelwording medewerkers

Twee medewerkers van verpakkingsfabriek Huhtamaki in Franeker zijn maandagavond onwel geworden doordat ze in aanraking waren gekomen met waterstofsulfide (H2S). Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis en maken het goed, meldt de brandweer.

Het giftige gas, ook wel zwavelwaterstof genoemd, was het gevolg van roestvorming in buizen en machines die tijdelijk niet werden gebruikt en met een zuur werden gespoeld.

Een aantal inwoners in de omgeving van het bedrijf aan de Zuidelijke Industrieweg klaagde over prikkende ogen. Omdat de brandweer aanvankelijk niet wist om welke stof het ging werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven. De gemeente had uit voorzorg een rampenteam samengesteld om eventueel evacuatie van bewoners te regelen als dat nodig mocht zijn.

In de nacht werden rondom het bedrijf geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Daarop schaalde de brandweer af en werd het advies om ramen en deuren te sluiten ingetrokken.