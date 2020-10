Giep Franzen, nestor van het reclamevak, overleden

Reclameman Giep Franzen is op 88-jarige leeftijd overleden. Zijn familie en vrienden melden dat in een overlijdensadvertentie in NRC.

Franzen richtte in 1962 met partners Nico Hey en Martin Veltman een van de bekendste reclamebureaus van Nederland op: eerst FHV, later na een overname FHV/BBDO. Dat bureau was lange tijd zo invloedrijk, dat het ook wel het ‘ministerie van reclame’ werd genoemd. Het had grote klanten als Zilveren Kruis, SNS Bank, Douwe Egberts en Jumbo.

Franzen schreef veel boeken over het reclamevak, waarvan zijn eerste, ‘Mensen, producten en reclame’, lange tijd gold als standaardwerk. In 1991 werd hij uitgeroepen tot reclameman van het jaar, in 2000 benoemden vakgenoten hem tot reclameman van de eeuw.

Vanaf 1993 was Franzen bijzonder hoogleraar Commerciële Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. In die functie nam hij het initiatief tot de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie (SWOCC), die wetenschappelijke kennis vergaart op het gebied van merkbeleid en communicatie.