Ggz wil toch patiëntgegevens uitwisselen

GGZ Nederland roept zorginstellingen op om via een omweg toch weer intieme behandelgegevens te delen met een externe databank, Stichting Benchmark GGZ (SBG).

Dat schreef Trouw maandagmorgen. Opmerkelijk genoeg doet de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg de oproep op basis van een juridisch advies waarin staat dat het onzeker is of dat wel mag. Volgens dat advies, dat in handen is van Trouw, riskeren instellingen op deze manier rechtszaken.

Het gaat om vragenlijsten die patiënten invullen aan het begin en eind van een behandeling, met daarin gegevens over suïcidaliteit, depressie, angsten en seksualiteit. Volgens GGZ Nederland verbeteren deze data de zorgkwaliteit.