GGZ: Verdachte moord bioscoop Groningen zou gedwongen behandeld worden

De 33-jarige Ergün S. die ervan verdacht wordt twee schoonmakers in een Groningse bioscoop te hebben vermoord, stond op het punt gedwongen behandeling te krijgen. GGZ Delfland bevestigt dat er een traject was ingezet om hem gedwongen te laten behandelen, meldt het AD.

Inhoudelijk kan de woordvoerster van GGZ Delfland niets over de zaak zeggen, maar wel dat het klopt dat de zorginstelling hem gedwongen wilde laten behandelen. "Wat er in Groningen is gebeurd is dus ook voor ons, net als voor iedereen, een grote schok."

De familie van Ergün S. probeerde al lange tijd met hulp van de GGZ Ergün verplicht zorg te laten krijgen voor zijn psychoses. Eerder dit jaar werd Ergün in hoger beroep veroordeeld tot vier weken cel wegens geweld tegen agenten, aldus het AD.