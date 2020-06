GGD test medewerkers fruitbedrijven op corona

GGD Gelderland-Zuid gaat deze week 240 medewerkers van twee fruitbedrijven in de Betuwe preventief testen op verschijnselen van corona. Dat gebeurt nadat vorige week bekend werd dat zeker dertien mensen een besmetting hebben opgelopen na onderlinge contacten. De betrokken medewerkers hebben dinsdag te horen gekregen dat ze hun activiteiten moeten beperken tot hun werk. Verder moeten zij thuis in quarantaine blijven, totdat de uitslag van de test bekend is, aldus de GGD.

In totaal worden 160 medewerkers van fruitveiling Fruitmasters in Geldermalsen getest en tachtig personeelsleden van fruitverpakkingsbedrijf Vogelaar-Vredehof in Enspijk. Een deel van de te testen personen is arbeidsmigrant volgens de GGD.

Nadat vorige week enkele besmettingen aan het licht kwamen, zijn 31 naaste contacten van de besmette medewerkers getest. Daarvan bleken er dertien corona te hebben opgelopen. Vermoedelijk ligt de bron van de besmetting in een kantoorruimte die bij beide bedrijven is bezocht.

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, hebben beide bedrijven „direct adequate maatregelen genomen, zodat de kans op besmetting op het werk zeer klein is. Met thuisquarantaine willen we besmetting in het sociale verkeer voorkomen.” Als de uitslag van de testen op de 240 medewerkers bekend is, wordt besloten of meer maatregelen nodig zijn.