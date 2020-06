Deze zaterdag is de 100.000e coronatest afgenomen. Waar dat precies is gebeurd kan de koepel van GGD’s niet zeggen, alleen dat de afspraak voor deze 100.000e test al afgelopen donderdag is gemaakt.

Op bijna tachtig locaties door heel Nederland kunnen mensen die milde verschijnselen van besmetting met het virus hebben, zich op afspraak en gratis laten testen. Ze kunnen daarvoor bellen met 0800-1202.