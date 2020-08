GGD Rotterdam: trend wijst op snelle tweede golf

Nergens in Nederland worden zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in Rotterdam. In de afgelopen twee weken hebben 1182 inwoners van de Maasstad de bevestiging gekregen dat ze het virus hebben opgelopen, een stijging van meer dan 36 procent. En dat baart de regionale gezondheidsdienst grote zorgen.

„We zien een trend die wijst op een snelle tweede golf. Dat is alarmerend, omdat we midden in de zomer zitten”, verklaart Saskia Baas, directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Artsen en onderzoekers hadden juist verwacht dat het coronavirus zich minder snel zou verspreiden in de warme zomermaanden, net als griepvirussen.

Baas roept de Rotterdammers op om zich aan de coronabeperkingen te houden. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog niet, in de afgelopen weken zijn negen Rotterdammers in een ziekenhuis opgenomen en is één inwoner aan het virus overleden. „Maar als het virus zich in dit tempo blijft verspreiden, is de kans groot dat ook de kwetsbaren onder ons worden besmet.”