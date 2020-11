GGD-medewerkers gluren in dossier van onder anderen Aboutaleb

Enkele medewerkers van de GGD hebben ongeoorloofd gegluurd in het dossier van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en een andere bekende Nederlander. Of het specifiek om hun coronadossiers gaat, moet blijken uit een intern onderzoek dat nog loopt. De betrokken GGD-medewerkers zijn ontslagen en er is aangifte tegen hen gedaan, aldus brancheorganisatie GGD-GHOR.

De kwestie kwam aan het licht door vragen van het AD. Tegen deze krant zegt Aboutaleb dat hij zich geen zorgen maakt. „Ik ben een publiek figuur en veel mensen weten waar ik woon. Maar dit is voor niemand leuk. Het is niet goed dat een overheidssysteem zoveel gegevens blootlegt. En personen die dit doen, zijn niet te goeder trouw.” In de dossiers zijn onder andere 06-nummers en thuisadressen te vinden. Aboutaleb en het andere slachtoffer zijn geïnformeerd door de GGD.

De GGD-GHOR heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle GGD-medewerkers moeten een verklaring tekenen dat zij alleen dossiers zullen raadplegen die ze voor hun werk nodig hebben. In deze gevallen staat volgens een woordvoerder van de GGD-GHOR vast dat de betrokken medewerkers de dossiers niet nodig hadden. „Er zijn eerder privacygerelateerde incidenten geweest in de afgelopen tijd. We hebben al een hele serie maatregelen genomen en zullen er nu nog meer nemen”, zegt een woordvoerder van de GGD-GHOR.

In september bleek al dat medewerkers van callcenters voor bekenden testuitslagen opzochten in de GGD-database. De GGD-GHOR controleert nu onder andere steekproefsgewijs of iedereen zich aan de regels houdt. Verder hebben medewerkers van callcenters tussen 22.00 uur en 07.00 uur geen toegang meer tot het GGD-systeem. Binnen die uren werken ze niet en hoeven ze dus ook het systeem niet te gebruiken. Accounts van mensen die twee weken niet actief zijn geweest in het systeem worden automatisch verwijderd. Daarnaast is er een anonieme tiplijn geopend om onoirbare zaken te melden.

Volgens de GGD-GHOR is de huidige coronacrisis de oorzaak van het probleem: „We moeten alles heel snel inregelen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk capaciteit te hebben. Dan is er weinig tijd om eerst een goede risico-analyse te maken, bijvoorbeeld op het gebied van de privacy. Het is steeds een worsteling om al die belangen parallel aan elkaar te wegen.” Bij de GGD’en werken op dit moment vanwege de coronacapaciteit meer dan 15.000 mensen.