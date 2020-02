GGD legt contact met terugkerende passagiers van de Westerdam

Alle Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam die naar Nederland terugkeren, krijgen een telefoontje van de GGD. Zij houden met een passagierslijst bij wie er aankomen. „We weten waar mensen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Eerst was het nog onduidelijk om welke mensen het ging”, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Voor elke passagier wordt via een gesprek bepaald of en welke maatregelen nodig zijn. Mocht iemand klachten hebben dan wordt die persoon geïsoleerd en getest. „Ze gaan dus niet direct in quarantaine, alleen als uit het gesprek blijkt dat dit noodzakelijk is”. De terugkerende passagiers kunnen ook zelf contact opnemen met de GGD.

Op maandag landden meerdere passagiers van cruiseschip de Westerdam op Schiphol. Later komt nog een vlucht met cruisepassagiers aan op het vliegveld, meldt Hart van Nederland.

Bij de twee Nederlandse passagiers die in Maleisië vastzaten is het coronavirus niet vastgesteld en zij mogen weer terugvliegen naar Nederland. Volgens Hart van Nederland maakten Maleisische autoriteiten dat bekend. Nadat een 83-jarige Amerikaanse passagier toch besmet bleek te zijn met het coronavirus, moesten de passagiers die met haar reisden eerst een gezondheidstest ondergaan.