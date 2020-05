GGD: Grote gezinnen in Rijssen oorzaak van veel coronabesmettingen

Gemeente Rijssen-Holten heeft opvallend veel meer coronabesmettingen en –sterfgevallen dan de rest van Overijssel. GGD Twente concludeert dat dat komt door grote gezinnen in die gemeente. Dat meldt De Stentor.

„Het gaat in elk geval om besmettingen in veelal grote gezinnen. Als daar iemand corona heeft, besmet deze persoon daarna veel meer huisgenoten dan in een klein gezin”, aldus de GGD tegen De Stentor. „Het hoge aantal besmettingen is te herleiden tot enkele grote families. Als je dat in ogenschouw neemt, dan loopt de ontwikkeling van het virus in verhouding weer gelijk met andere Overijsselse gemeenten. Qua besmettelijkheid wijkt Rijssen-Holten dan niet af. Op basis hiervan is er geen aanleiding nader onderzoek te doen. Er is geen brandhaard aan te wijzen.”

Het christelijke woonzorgcentrum Maranatha in Rijssen is ook zwaar getroffen door Covid-19 en heeft zeker 10 doden te betreuren. Volgens de GGD staan die gevallen los van de besmettingen in de grote gezinnen.

Burgemeester Arco Hofland van Rijssen zegt dat de inwoners van zijn gemeente de coronamaatregelen in acht nemen. “Het aantal coronaslachtoffers in Maranatha ligt niet aan het niet goed naleven van de regels.” Wethouder Ben Beens, die onder andere Volksgezondheid in zijn portefeuille heeft, bevestigt dat hem is gebleken dat Maranatha zich steeds heeft gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. “Nu we wat verder in de tijd zijn, kunnen we zeggen dat in het eerste pakket maatregelen ook zaken zaten die naderhand anders hadden gemoeten. De regel voor het personeel om tóch naar het werk te komen, ook als je lichte ziekteverschijnselen had, zou er wel eens debet aan kunnen zijn. Maar ja, dat zeggen we nu.”