GGD gaat mondkapjes beter verdelen over zorgverleners

De GGD’en gaan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beter verdelen over zorgverleners in Nederland. Ook krijgen ziekenhuizen niet langer automatisch voorrang, maar kunnen bijvoorbeeld ook huisartsen voorgaan als de nood bij hen hoger is. De fabrikanten hebben beloofd daaraan mee te werken.

In bijvoorbeeld Limburg komen artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel mondkapjes tekort. In Groningen zijn er juist nog over. De GGD’en gaan de voorraden nu beter verdelen, zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een debat met de Tweede Kamer over de uitbraak van het virus.

In de Kamer gingen al stemmen op om de export van mondkapjes, handschoenen en beschermende pakken te verbieden, zoals Duitsland heeft gedaan. Of om naar Frans voorbeeld de voorraden in beslag te nemen en door de overheid te laten uitdelen. Maar daar voelt de liberale bewindsman niets voor. Nederland telt volgens hem ook geen mondkapjesfabrikant. Exportverboden werken daarom eerder in ons nadeel. Hij vindt het Franse spoor niet juist en wil Parijs daarop aanspreken.

De afspraken tussen zorgaanbieders, leveranciers en de GGD’en zijn vrijwillig, zegt Bruins. Maar mochten de tekorten echt nijpend worden, dan kan het nodig worden om wat te forceren. Daarvoor heeft de minister voorlopig genoeg bevoegdheden, denkt hij.

Bruins gaat verder na of hij mensen kan aanpakken die een slaatje proberen te slaan uit de schaarste aan bijvoorbeeld mondkapjes. Hij vraagt zijn collega’s van Justitie en Economische Zaken of het rekenen van woekerprijzen kan worden aangemerkt als economisch delict.