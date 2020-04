GGD’en beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

De 25 GGD’en beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en coronaverschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD’en hebben coronateststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen en mensen die in de thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Vooralsnog gaan de GGD’en komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag. Het streven is om de uitslag een dag na de afname klaar te hebben, aldus een woordvoerster van GGD Nederland.

Tot nu toe werden al wel artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen met klachten en patiënten getest op het virus. Niet alle zorgpersoneel kon worden getest, omdat er een tekort aan testcapaciteit bestond.

In de zorgsector en in de Tweede Kamer klonk flinke kritiek op het uitblijven van testen voor de andere zorgmedewerkers, omdat juist zij veel contact hebben met vaak kwetsbare patiënten. Daardoor bestaat veel risico op besmetting, ook nog omdat er voor hen vaak niet voldoende beschermingsmiddelen zijn. Veel zorgmedewerkers met klachten moeten daarom noodgedwongen thuisblijven, terwijl ze mogelijk niet besmet zijn. Daardoor komt de zorgvoorziening in de knel.

Zorgminister Hugo de Jonge zei afgelopen week dat het aantal testen snel uitgebreid zou worden van 4000 per dag naar ruim 17.500 per dag. Daarna moet het omhoog naar 29.000 per dag. Het ministerie van Volksgezondheid meldde zondag dat er extra testcapaciteit gereed is, maar niet om hoeveel het precies gaat.