GGD: coronatests bij mensen van slachterij Helmond van start

De GGD Brabant-Zuidoost is zaterdag begonnen met uitvoeren van coronatests bij mensen die afgelopen tijd werkzaam waren bij een varkensslachthuis in Helmond. Twee op deze locatie in Helmond werkzame keurmeesters en een dierenarts van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden eerder positief getest op Covid-19.

Het gaat om circa vijftig mensen, onder wie NVWA-dierenartsen en hun assistenten van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). De tests worden afgenomen in de teststraat van GGD Brabant Zuidoost in Eindhoven. „De mensen hebben zich vrijwillig aangemeld. Zij zijn overigens allemaal klachtenvrij en mogen dus gewoon aan het werk”, aldus een woordvoerster van de GGD.

Met de tests wil de GGD een beeld krijgen of er mogelijk veel meer mensen besmet zijn. Als er positief getest wordt, volgt bron- en contactonderzoek om na te gaan wie allemaal bij een besmet persoon in de buurt zijn geweest. Als er ‘hoogrisicocontact’ is geweest, volgt quarantaine. Bij ‘laagrisicocontact’ moeten mensen zich melden als ze klachten krijgen.

De eerste uitslagen komen mogelijk op zondag, maar waarschijnlijk op maandag, zegt de woordvoerster.