GGD boekt 100.000ste afspraak voor coronatest

De GGD heeft donderdagmiddag de 100.000ste afspraak gemaakt voor een coronatest. Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben omdat hij of zij milde klachten heeft, kan sinds 1 juni een test aanvragen.

„Na een hectisch begin met ongekende aantallen bellers en opstartproblemen, loopt het proces om afspraken te maken nu gesmeerd bij het landelijk nummer”, aldus de GGD op de eigen site. „We wisten dat we hobbels zouden tegenkomen en die kwamen we ook tegen en die hebben we grotendeels geslecht. Inmiddels is de bereikbaarheid van 0800-1202 ronduit prima”, zegt Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid GGD GHOR Hollands Midden.

Helemaal tevreden is hij nog niet: „We streven naar een uitslag binnen 24 uur, maar 48 uur is wel het uiterste. Dat halen we in ongeveer 96 procent van de gevallen. Dat is ronduit vervelend voor de vier procent die zo lang moet wachten. Het is en blijft een enorme operatie.”