Gg Berkenwoude mag nieuwe kerk bouwen

De gemeenteraad van Krimpenerwaard stemt in met het bouwplan van de gereformeerde gemeente van Berkenwoude, meldde SGP-raadslid Pieter Neven dinsdag na afloop van een raadsvergadering hierover. Neven is „dankbaar” voor het besluit.

De gg wil een kerk gaan bouwen aan de Oosteinde 4. De gemeente had de grond reeds in 2017 aangekocht. Op de voormalige locatie, aan de Prinses Beatrixstraat 3 in Berkenwoude, komt vervangende woningbouw. De groei van de gemeente maakt de verhuizing noodzakelijk.