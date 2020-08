Gezondheidsverklaring medewerkers slachterij is ‘fakemaatregel’

Het laten invullen van gezondheidsverklaringen door medewerkers van slachterij Van Rooi Meat in Helmond is een fakemaatregel. Dat zegt John Klijn, bestuurder bij FNV.

„Zo’n verklaring is een wassen neus. Denk je nou echt dat een immigrant die om 05.00 uur in het busje stapt om te gaan werken gaat invullen dat hij ziek is? Hij heeft natuurlijk allang besloten dat hij overal ’ja’ op gaat zeggen. In het ergste geval krijgt hij anders geen geld”, aldus de vakbondsman.

Afgelopen weekend werd bekend dat medewerkers van de slachterij de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Ze durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst hun baan te verliezen. Alle werknemers moeten iedere ochtend bij de poort een gezondheidsverklaring invullen.

De enige oplossing is volgens Klijn om medewerkers permanent te testen. „Elke week een flinke steekproef. Wij roepen dit al tijden, maar het gebeurt niet. Een blinde ziet dat het niet goed gaat”.

Hij wijst er ook op dat sommige Roemeense werknemers quarantainemaatregelen aan hun laars lappen als ze terugkomen naar Nederland na een vakantie in Roemenië. „Mensen in die inkomensklasse komen naar Nederland om te werken, ze gaan dan niet eerst twee weken in quarantaine in een huisje zitten.”