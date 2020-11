Gezondheidsraad komt volgende week met advies coronavaccin

De Gezondheidsraad komt naar verwachting volgende week met een voorlopig advies aan het kabinet over hoe om te springen met een vaccin tegen corona, mocht dat tot de markt worden toegelaten. Daarbij wordt nog niet ingegaan op een specifiek vaccin, maar het gaat heel algemeen over elk vaccin dat goed genoeg is.

Pas als duidelijk is welk(e) vaccins kan (kunnen) worden toegepast, komt er mogelijk een nader advies, mits daar om wordt gevraagd.

Een advies is nodig, omdat een vaccin zeer waarschijnlijk niet meteen voor iedereen beschikbaar kan zijn. Het advies moet voorzien in een manier waarop we „maximaal gezondheidswinst” kunnen halen uit een dergelijk middel.

Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting, zo werd maandag bekend.